Changchun New, High Industries Aktie: Ein sicheres Investment?

Changchun High & New Industry schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt der Arzneimittelindustrie eine Dividendenrendite von 0,66 % aus, was 0,83 Prozentpunkte weniger als der durchschnittliche Wert von 1,49 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Ertrag nur leicht niedriger ist.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Changchun High & New Industry eine Performance von -16,85 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Arzneimittelbranche im Durchschnitt um 0,54 Prozent, was zu einer Underperformance von -17,38 Prozent für Changchun High & New Industry führt. Der Gesundheitspflegesektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -1,55 Prozent, wobei Changchun High & New Industry um 15,3 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung gegenüber Changchun High & New Industry wurde auch auf sozialen Plattformen analysiert. Dabei stellten die Analysten fest, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen. Aufgrund dieser gemischten Stimmung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Changchun High & New Industry mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,22 ein ähnliches Niveau wie der Branchendurchschnitt auf (0 Prozent). Die Branche "Arzneimittel" hat einen Wert von 0. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.