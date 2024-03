Changchun New, High Industries Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Aktienkurs von Changchun High & New Industry hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,95 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite damit 19,04 Prozent unter dem Durchschnitt von -20,91 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -18,71 Prozent, und Changchun High & New Industry liegt aktuell 21,24 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Changchun High & New Industry beträgt das aktuelle KGV 11, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Changchun High & New Industry wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, wobei an zwei Tagen die Diskussion positiv und an fünf Tagen negativ geprägt war. In den vergangenen ein, zwei Tagen überwogen ebenfalls die negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die Stimmung für Changchun High & New Industry hat sich in den letzten Wochen jedoch deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch nicht außergewöhnlich, weshalb die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.