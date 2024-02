Changchun New, High Industries Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Für Changchun High & New Industry wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI für 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 4,35 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 63,4, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Changchun High & New Industry eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Changchun High & New Industry mit 11,28 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Aktie ist aus heutiger Sicht weder unter- noch überbewertet.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Gesundheitspflege" ergibt sich eine Rendite von -39,95 Prozent, was mehr als 19 Prozent unter dem Sektordurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche liegt die Rendite der Aktie mit 21,47 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass Changchun High & New Industry eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Changchun High & New Industry gemischte Bewertungen aufweist, mit guten RSI-Werten, einer neutralen fundamentalen Bewertung, und schlechten Ergebnissen im Branchenvergleich, Sentiment und Buzz.