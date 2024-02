Changchun New, High Industries Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "VivoPower International":

Der Aktienkurs von Changchun High & New Industry verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,95 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -21,03 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Arzneimittel"-Branche dar. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite des Unternehmens mit -18,73 Prozent unter dem Durchschnittswert von -21,22 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird das Unternehmen in dieser Kategorie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln gemischte Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen jedoch die positiven Meinungen, während auch neutrale Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie angemessen bewertet ist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Changchun High & New Industry beträgt aktuell 11. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV vergleichbarer Unternehmen aus der "Arzneimittel"-Branche bei 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0,72 Prozent, was lediglich 1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Abweichung wird die Aktie ebenfalls mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.