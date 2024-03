Changchun New, High Industries Aktie: Finger weg?

Die Anlegerstimmung für Changchun High & New Industry war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Es gab mehr positive als negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Changchun High & New Industry daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings gab es auch ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen, das mehr Verkaufs- als Kaufsignale zeigte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt erhalten die Anleger eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Changchun High & New Industry um mehr als 13 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -16,09 Prozent hatte, liegt die Rendite von Changchun High & New Industry mit -30,73 Prozent deutlich darunter.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Changchun High & New Industry mit einem Wert von 12,02 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine schwache Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Changchun High & New Industry führt.