Changchun New, High Industries Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Aktienkurs von Changchun High & New Industry hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -39,95 Prozent verzeichnet, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt der Gesundheitspflegebranche liegt. In der Arzneimittelbranche liegt die durchschnittliche Rendite bei -18,48 Prozent, wobei Changchun High & New Industry mit 21,47 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 143,87 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 123,88 CNH liegt, was eine Abweichung von -13,89 Prozent bedeutet. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 133,09 CNH unter dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -6,92 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, mit gelegentlichen positiven Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich damit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Changchun High & New Industry beträgt 0,72 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,36 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.