Changchun New, High Industries Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative Strength Index (RSI) für die Changchun High & New Industry-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 90, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 65,57 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Changchun High & New Industry.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei sowohl positive als auch negative Themen diskutiert wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über das Unternehmen Changchun High & New Industry. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hat Changchun High & New Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,54 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -2,96 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche bedeutet. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Changchun High & New Industry 0,85 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und Buzz in sozialen Netzwerken zeigt sich, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich für die Changchun High & New Industry-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating basierend auf den analysierten Kriterien.