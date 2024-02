Changchun Gas Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Aktienkurs von Changchun Gas hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,68 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche eine Outperformance von +3,9 Prozent darstellt. Im Vergleich zum Durchschnittsverlust von -8,58 Prozent in der Branche, hat Changchun Gas somit besser abgeschnitten. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -8,58 Prozent, wobei Changchun Gas um 3,9 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Dies führt zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Changchun Gas wurden in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen geäußert, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass auch "Schlecht"-Signale aufgetreten sind, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wurde festgestellt, dass Changchun Gas laut dem 7-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings zeigt der RSI25, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation ergibt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke in Bezug auf Changchun Gas in den letzten Wochen kaum Veränderungen gezeigt haben. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment, aber eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke.

Insgesamt ergibt die Analyse eine gemischte Bewertung für Changchun Gas, mit positiven und negativen Aspekten, die berücksichtigt werden müssen.