Changchun Gas Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Aktienkurs von Changchun Gas hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,98 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -1,36 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche im Durchschnitt um 0,38 Prozent gestiegen. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,38 Prozent im letzten Jahr, und Changchun Gas lag 1,36 Prozent darunter. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wurde die Aktie mit einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie bewertet.

Um einzuschätzen, ob die Aktie von Changchun Gas aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 62,16 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, sodass sie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Changchun Gas in den sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den Diskussionen standen in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt eine Einstufung als "Neutral".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Changchun Gas in verschiedenen Kategorien wie Branchenvergleich, RSI und Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet wird.