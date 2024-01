Changchun Gas Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die technische Analyse der Changchun Gas basiert auf dem gleitenden Durchschnittskurs und ergibt derzeit eine Einstufung als "Neutral". Der GD200 des Wertes verläuft bei 5,05 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (5,19 CNH) um +2,77 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 5,35 CNH, was einer Abweichung von -2,99 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Wert ist. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 25,64 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Changchun Gas-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 für die letzten 25 Tage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis erhält Changchun Gas somit eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" einzustufen ist.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,98 Prozent erzielt, was 1,2 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" beträgt 0,22 Prozent, und Changchun Gas liegt aktuell 1,2 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.