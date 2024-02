Changchun Gas Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung bezüglich Changchun Gas in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher erhält Changchun Gas in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 66,67 Punkten, was bedeutet, dass die Changchun Gas-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass Changchun Gas überkauft ist und somit in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Changchun Gas-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnittswerten liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Im Branchenvergleich erzielte Changchun Gas in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +3,9 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.