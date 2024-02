Changchun Gas Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI von Changchun Gas beträgt 27,55, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 64,55, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält Changchun Gas daher ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Changchun Gas-Aktie in Bezug auf trendfolgende Indikatoren ein "Schlecht"-Rating erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was auf einen Abwärtstrend hinweist.

Die Anleger-Stimmung ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dennoch führten vor allem negative Themen in den Diskussionen der letzten Tage zu einer Einschätzung als "Neutral". Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 2 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich liegt Changchun Gas mit einer Rendite von -4,68 Prozent deutlich über dem durchschnittlichen Sektorergebnis von -9,79 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Changchun Gas-Aktie, die auf verschiedene Analysemethoden und Branchenvergleiche zurückzuführen ist.