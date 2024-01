Changchun Gas Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Changchun Gas Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 5,09 CNH gehandelt, was einem Rückgang von -4,86 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +0,79 Prozent, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Changchun Gas können über einen längeren Zeitraum verfolgt werden, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Insgesamt zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Changchun Gas in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 schlechte und 3 gute Signale, was zu einer Empfehlung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 62,16 Punkte, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der 25-Tage-RSI von 56,5 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Changchun Gas Aktie aus verschiedenen technischen Analysen als "Neutral" eingestuft.