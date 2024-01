Changchun Faway Automobile Components Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Aktie von Changchun Faway Automobile Components hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 8,91 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 9,14 CNH, was einem Unterschied von +2,58 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Dieser beträgt derzeit 10,06 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-9,15 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Changchun Faway Automobile Components eine Rendite von 17,77 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Automatische Komponenten"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 13,88 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt die Aktie von Changchun Faway Automobile Components mit 3,89 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Changchun Faway Automobile Components als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 76,79, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht, und der RSI25 beträgt 79,33, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Changchun Faway Automobile Components eingestellt waren. Es gab 11 Tage lang keine negative Diskussion, und an drei Tagen waren die Anleger neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Changchun Faway Automobile Components daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält die Aktie von Changchun Faway Automobile Components daher von der Redaktion ein "Gut"-Rating bezüglich der Anlegerstimmung.