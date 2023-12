Chang Ling Aktie: Ist es vollbracht?

Der Sentiment und der Buzz um Shaanxi Fenghuo Electronics können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dies ergibt interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild der letzten Monate. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt erhält Shaanxi Fenghuo Electronics in diesem Punkt daher die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an und reicht von 0 bis 100. Der RSI von Shaanxi Fenghuo Electronics liegt bei 56,63, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 1,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion vergibt daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik von Shaanxi Fenghuo Electronics. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shaanxi Fenghuo Electronics liegt mit einem Wert von 70,78 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Kommunikationsausrüstung" von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.