Chang Lan Electric Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat Chang Lan Electric eine Rendite von 11,09 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,87 Prozent, wobei Chang Lan Electric mit 11,96 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Chang Lan Electric nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Elektrische Ausrüstung, mit einem Unterschied von 0,52 Prozentpunkten (0,97 % gegenüber 1,49 %). Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Chang Lan Electric. Aufgrund dieser Auswertung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut", was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +1,04 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Chang Lan Electric-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 15,36 CNH mit dem aktuellen Kurs (15,52 CNH) vergleicht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 15,33 CNH, mit einer Abweichung von +1,24 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.