Chang Lan Electric Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Chang Lan: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Chang Lan wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Chang Lan in diesem Punkt also die Einstufung: "Neutral".

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 24,34 Punkte, was darauf hindeutet, dass Chang Lan momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,23, was bedeutet, dass Chang Lan hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Chang Lan in diesem Punkt also mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich erzielte Chang Lan in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,18 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -18,97 Prozent gefallen, was auf eine Outperformance von +6,79 Prozent für Chang Lan hinweist. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Chang Lan mit 6,22 Prozent über dem Durchschnitt von -18,4 Prozent. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende hat Chang Lan eine Dividendenrendite von 0,96 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,59 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie in dieser Kategorie jedoch als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.