Chang Lan Electric Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Chang Lan Electric wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 61,82 Punkten und zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 55,22, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Chang Lan Electric ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 77,23 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,37 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 15,07 CNH liegt, was einer Abweichung von -1,95 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche Abweichung von -1,82 Prozent und resultiert in einer "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Chang Lan Electric beträgt 0,97 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,52 Prozent liegt. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Chang Lan Electric-Aktie aufgrund der genannten Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.