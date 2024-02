Chang Lan Electric Aktie: Hilfe!

Die Dividendenrendite der Aktie von Chang Lan liegt derzeit bei 0,96 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,66 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der geringeren Wert im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Aktienkurs von 11,97 CNH eine Entfernung von -20,68 Prozent zum GD200 (15,09 CNH), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 14,51 CNH, was einen Abstand von -17,51 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chang Lan liegt mit 50,96 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnete Chang Lan in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,58 Prozent, was eine Underperformance von -12,01 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance von Chang Lan mit -13,21 Prozent unter dem Durchschnittswert von -19,37 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.