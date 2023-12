Chang Lan Electric Aktie: Füße still halten!

Die Chang Lan Electric-Aktie wird in verschiedenen Kategorien bewertet, um Investoren einen Einblick in ihre Performance zu geben. In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0,97 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,5 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Chang Lan Electric in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,09 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Elektrische Ausrüstung-Branche im Durchschnitt um -1,11 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Chang Lan Electric eine Outperformance von +12,2 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Chang Lan Electric wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Dabei zeigt sich, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Die technische Analyse der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Aktie nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit erhält die Chang Lan Electric-Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie also in den verschiedenen Kategorien mit einem "Neutral"-Rating versehen. Diese Bewertungen können Anlegern helfen, fundierte Entscheidungen in Bezug auf ihre Investitionen zu treffen.