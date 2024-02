Chang Lan Electric Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Chang Lan-Aktie: Analyse der Performance und Ratings

Die Aktienperformance von Chang Lan in den letzten 12 Monaten zeigt eine negative Rendite von -32,58 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichnete die "Elektrische Ausrüstung"-Branche einen durchschnittlichen Rückgang von -20,99 Prozent, was bedeutet, dass Chang Lan in diesem Branchenvergleich um -11,59 Prozent unterperformt. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -19,79 Prozent, und Chang Lan liegt 12,79 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich stellt dies eine Unterperformance dar, die zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Chang Lan-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist, mit einem aktuellen RSI-Wert von 19 für die letzten 7 Tage. Dies führt zu einem "Gut"-Rating basierend auf dem RSI. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine weniger volatile Bewertung und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis wird Chang Lan weder als überkauft noch als überverkauft bewertet, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Chang Lan.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Chang Lan eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Chang Lan daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chang Lan einen Wert von 50 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält Chang Lan eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Insgesamt zeigt die Analyse eine gemischte Bewertung für die Chang Lan-Aktie, mit einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Performance im Branchen- und Sektorvergleich, einem "Gut"-Rating basierend auf dem RSI und der Anlegerstimmung, sowie einer "Neutral"-Bewertung in fundamentaler Hinsicht.