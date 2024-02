Chang Jiang Runfa Machinery Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Aktie der Changjiangrunfa Health Industry hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 4,5 CNH gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,69 CNH, was einer Abweichung von -40,22 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs der Aktie unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um -32,58 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite der Aktie von Changjiangrunfa Health Industry beträgt 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Arzneimittel, was einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,72 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Changjiangrunfa Health Industry eine Performance von -51,88 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Arzneimittel" eine Underperformance von -35,16 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 33,16 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In den sozialen Medien wurde die Changjiangrunfa Health Industry in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Bewertung der Aktie der Changjiangrunfa Health Industry aus verschiedenen Perspektiven.