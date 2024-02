Chang Jiang Runfa Machinery Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Changjiangrunfa Health Industry liegt derzeit bei 132, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Arzneimittel" als durchschnittlich angesehen werden kann. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Changjiangrunfa Health Industry derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie.

Der Aktienkurs von Changjiangrunfa Health Industry hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -51,88 Prozent erzielt, was 31,08 Prozent unter dem Durchschnitt im Gesundheitspflege-Sektor liegt. Bezogen auf die Branche "Arzneimittel" beträgt die mittlere jährliche Rendite -18,33 Prozent, und Changjiangrunfa Health Industry liegt aktuell 33,55 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Changjiangrunfa Health Industry eher neutral diskutiert, wobei überwiegend positive Themen in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren. Dadurch bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.