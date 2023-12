Chang Jiang Runfa Machinery Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Changjiangrunfa Health Industry hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,02 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt anderer Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite 18,44 Prozent darunter. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -0,11 Prozent, und Changjiangrunfa Health Industry liegt aktuell 20,91 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Changjiangrunfa Health Industry eingestellt waren. Es gab acht positive und ein negatives Stimmungsbild, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Changjiangrunfa Health Industry daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie aktuell überkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Changjiangrunfa Health Industry-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,69 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,13 CNH, was einen Unterschied von -11,94 Prozent darstellt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 4,51 CNH um -8,43 Prozent darunter. Aufgrund dieser charttechnischen Analyse erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Changjiangrunfa Health Industry in verschiedenen Bereichen als "Schlecht" bewertet, basierend auf den Analysen der Rendite, der Anlegerstimmung, des Relative Strength Index und der technischen Analyse.