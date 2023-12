Chang Jiang Runfa Machinery Aktie: Finger weg?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Changjiangrunfa Health Industry wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen momentan überkauft ist. Entsprechend wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 75 an, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Changjiangrunfa Health Industry von 4,19 CNH eine Entfernung von -10,85 Prozent vom GD200 (4,7 CNH) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 4,53 CNH, was eine Abweichung von -7,51 Prozent darstellt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Auf fundamentaler Ebene weist die Changjiangrunfa Health Industry ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 205,5 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Arzneimittel" hat einen KGV-Wert von 0. Daher erhält die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. In den letzten Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen gesprochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.