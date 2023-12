Chang Jiang Runfa Machinery Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Changjiangrunfa Health Industry beträgt derzeit 230, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 für Arzneimittelaktien auf einem ähnlichen Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als neutral bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

In Bezug auf Dividenden schüttet Changjiangrunfa Health Industry derzeit weniger aus als der Branchendurchschnitt für Arzneimittelaktien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Der Aktienkurs von Changjiangrunfa Health Industry erzielte im letzten Jahr eine Rendite von -6,22 Prozent, was 3,9 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflegesektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Arzneimittelaktien beträgt -0,25 Prozent, und Changjiangrunfa Health Industry liegt aktuell 5,98 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Stimmung in Bezug auf Changjiangrunfa Health Industry hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso hat die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet.