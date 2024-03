Chang Jiang Runfa Machinery Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Changjiangrunfa Health Industry ist in den letzten zwei Wochen insgesamt positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Changjiangrunfa Health Industry 132. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" im Durchschnitt ein KGV von 0. Dies bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist, und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Changjiangrunfa Health Industry-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,37 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,09 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -29,29 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Aktie über einen längeren Zeitraum deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich daher für Changjiangrunfa Health Industry eine gemischte Bewertung, wobei das Anleger-Sentiment positiv ist, die fundamentale Bewertung neutral ausfällt, und die technische Analyse sowie das langfristige Stimmungsbild eine negative Einschätzung ergeben.