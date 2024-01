Chang Chun Eur-Asia Aktie: Das wird nichts mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

Eine wichtige Grundlage für die Bewertung einer Aktie ist die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet. Bei der Bewertung werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. In Bezug auf Changchun Eurasia zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Bezogen auf die Aktienkursentwicklung der letzten 12 Monate erzielte Changchun Eurasia eine Performance von -6,02 Prozent. Dies bedeutet eine Unterperformance von -5,9 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Multiline-Einzelhandel"-Branche. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors liegt die Unterperformance bei 12,64 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend der Changchun Eurasia-Aktie als "Neutral" einzustufen ist. Sowohl der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage führen zu dieser Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Changchun Eurasia zeigt eine "Schlecht"-Einstufung, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet hingegen auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Changchun Eurasia-Aktie.