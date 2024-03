Chang Chun Eur-Asia Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die technische Analyse von Changchun Eurasia zeigt, dass das Unternehmen derzeit in einem Abwärtstrend liegt. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 12,57 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 10,94 CNH liegt, was einer Abweichung von -12,97 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 11,71 CNH unter dem letzten Schlusskurs (-6,58 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Changchun Eurasia weist auf eine positive Dynamik hin, mit einem RSI-Wert von 6,76 und einem RSI25-Wert von 52,73, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings gab es in den letzten zwei Wochen auch 6 "Gut"-Signale in der Anlegerkommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen bei Changchun Eurasia festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt deutet die technische Analyse darauf hin, dass sich Changchun Eurasia derzeit in einer eher negativen Position befindet.