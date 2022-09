Chancen erkennen: Clorox-Aktie bietet Kursfantasie und seit August auch etwas mehr Dividende!

Bei vielen macht sich derzeit ein flaues Gefühl in der Magengrube breit, wenn sie einen Blick in ihr Depot werfen. Das könnte unter anderem daran liegen, dass sich nicht wenige Anleger ihre Finger mit den ehemaligen Stars aus der Technologiebranche verbrannt haben.

Doch auch wer expliziert auf eine gesunde Branchen- und Ländermischung geachtet hat, musste dieses Jahr eventuell die eine oder andere negative Aktienentwicklung hinnehmen. Die Börse ist nun einmal leider unberechenbar. Deshalb sollte sich jeder am besten einfach auf die Werte konzentrieren, die er für am aussichtsreichsten hält.

Ich persönlich denke dabei immer wieder an Aktien von Unternehmen, die hauptsächlich Verbrauchsgüter produzieren. Hier finde ich zum Beispiel gerade den ehemaligen Corona-Profiteur Clorox (WKN: 856678) interessant.

Sonderkonjunktur durch Coronapandemie

Man kann wohl kaum abstreiten, dass der Ausbruch der Coronapandemie für Clorox durchaus so etwas wie eine Sonderkonjunktur darstellte. Und wenn man sich einmal das Produktportfolio der in Oakland (Kalifornien) beheimateten Firma ansieht, weiß man auch ganz schnell, warum.

Hier ist der Firmenname gleichzeitig Programm und somit das gleichlautende Produkt Clorox auch die bekannteste Marke des Unternehmens. Es finden sich in der Angebotspalette von Clorox aber noch eine Vielzahl anderer Desinfektions- und Reinigungsprodukte.

Blicken wir auf Aktie und Dividende

Nachdem Clorox pandemiebedingt seit Frühjahr 2020 im Heimatmarkt USA überdurchschnittlich viele Hygieneprodukte vertreiben konnte, folgte ab Mitte letzten Jahres die Ernüchterung. Denn hier musste der Putzmittelhersteller einen Gewinnrückgang hinnehmen, nachdem Corona seinen Schrecken weltweit verloren hatte.

Aus diesem Grund sollte es auch niemanden wundern, dass der Kurs der Clorox-Aktie mit 148,16 US-Dollar (09.09.2022) aktuell um 15 % niedriger angesiedelt ist als noch Anfang Januar. Und gegenüber ihrem bisherigen Höchststand vom August 2020 notiert sie heute sogar fast 38 % tiefer.

Der Kursverlauf der letzten Monate ist also nicht gerade als sehr zufriedenstellend zu bewerten. Doch könnte der aktuell etwas gedrückte Kurs nicht auch eine Chance darstellen? Denn man kann wohl sicherlich davon ausgehen, dass die meisten Menschen auch in Zukunft das Putzen nicht einstellen werden.

Die Ergebnisse für 2022 fielen allerdings noch recht schwach aus (das Geschäftsjahr endete bei Clorox bereits am 30.06.2022). Doch für das aktuelle Geschäftsjahr rechnet das Management beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) am oberen Ende der Bandbreite bereits wieder mit einem leichten Anstieg von 3 %.

Aber auch die Dividende könnte ein Grund sein, sich für die Clorox-Aktie zu interessieren. Denn erst im August wurde die Quartalsausschüttung um 1,7 % auf 1,18 US-Dollar je Aktie angehoben. Und rückblickend auf die letzten zehn Jahre ist die Gewinnbeteiligung in diesem Zeitraum um insgesamt 84 % angestiegen. Beim aktuellen Aktienkurs lässt sich übrigens derzeit eine Dividendenrendite von 3,19 % errechnen.

Fazit

Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass sich der Bedarf an Reinigungs- und Desinfektionsprodukten in den nächsten Jahren eher noch erhöhen könnte als abzunehmen. Wenn dem so sein sollte, würde das natürlich auch Clorox zugutekommen. Und auch der Clorox-Aktie könnte dies dann natürlich eventuell helfen, wieder Fahrt in Richtung Allzeithoch aufzunehmen.

Hinzu kommen eine sehr interessante Dividendenrendite sowie regelmäßige Anhebungen der Ausschüttung. Wer jetzt neugierig geworden ist, könnte sich also durchaus einmal etwas intensiver mit dem Putzmittelhersteller Clorox beschäftigen.

Der Artikel Chancen erkennen: Clorox-Aktie bietet Kursfantasie und seit August auch etwas mehr Dividende! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

