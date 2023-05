- Chance nutzen: Korrektur bei Mercedes-Benz-Aktie!

Die Mercedes-Benz-Aktie hat in den letzten Handelstagen eine starke Unterstützungszone um 65 Euro präsentiert, die auf den vorherigen Tops im November und Dezember 2022 basiert. Dieser “Polaritätswechsel” zwischen Widerstand und Unterstützung wird durch das menschlich angeborene Entscheidungsverhalten des “Ankerns” beeinflusst. Wenn Anleger erfolgreich Gewinne an Widerständen mitnehmen, möchten sie bei einem Ausbruch über dieses Niveau ihren Wert wieder auffangen – aus Widerstand wird also Unterstützung.

Auch Analysten sind optimistisch für die Zukunft der Mercedes-Benz-Aktie. So reichen die Kursziele von 75 bis 115 Euro, wobei Goldman Sachs die Aktie kürzlich auf die „conviction buy list“ setzte und ein Kursziel von 98 Euro hat. JPMorgan sieht das Potenzial ebenfalls positiv und bewertet den Wert als „Overweight“, während...