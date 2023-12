Champions Oncology Aktie: Einfach unglaublich

Aktienanalyse: Champions Oncology mit gemischtem Bild

Investoren, die derzeit in die Aktie von Champions Oncology investieren, können eine Dividendenrendite von 0 % erwarten. Dies bedeutet, dass der Ertrag um 2,49 Prozentpunkte niedriger ausfällt als der Durchschnitt der Branche Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen. Die niedrigen Dividenden des Unternehmens führen zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung verzeichnete Champions Oncology in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 21,6 Prozent, was über 6 Prozent über dem Durchschnitt der "Gesundheitspflege"-Branche liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der Branche Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen von 22,64 Prozent liegt Champions Oncology jedoch um 1,04 Prozentpunkte darunter. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie in Bezug auf die Jahresperformance, jedoch zu einer neutralen Bewertung im Branchenvergleich.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Champions Oncology-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,58 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,3 USD liegt, was einem Unterschied von -5,02 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie negativ bewertet. Die Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch einen gleitenden Durchschnitt von 5,43 USD und einen letzten Schlusskurs auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Champions Oncology aktuell 298,07, was 186 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt zeigt die Analyse ein gemischtes Bild der Champions Oncology-Aktie, wobei positive Aspekte in Bezug auf die Jahresperformance durch negative Bewertungen in Bezug auf Dividende, technische und fundamentale Analyse ausgeglichen werden. Anleger sollten diese Aspekte bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.