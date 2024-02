Champions Oncology Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Aktie von Champions Oncology weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,51 Prozent liegt. Daraus ergibt sich eine negative Differenz von -2, wodurch die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Champions Oncology mit 298,07 deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt von 100,3. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Champions Oncology-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 5,84 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 6,02 USD, was einem Unterschied von +3,08 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Betrachtet man den 50-Tages-Durchschnitt, so liegt der letzte Schlusskurs mit 5,72 USD über diesem Wert (+5,24 Prozent), was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die einfache Charttechnik führt.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien in der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche hat Champions Oncology in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +56,44 Prozent erzielt, während der durchschnittliche Rückgang in dieser Branche bei -11,43 Prozent lag. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor konnte Champions Oncology mit einer Rendite von 45,01 Prozent eine Überperformance von 51,55 Prozent verzeichnen. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.