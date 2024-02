Champion Iron Aktie: Was wird das noch werden?

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Champion Iron mit 12 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 12,53 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens bezahlt. Dieser Wert liegt 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 46 in der Kategorie "Metalle und Bergbau". Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet angesehen und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden. Der RSI von Champion Iron liegt bei 46,27, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,77, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die Dividendenrendite von Champion Iron beträgt 2,66 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau und liegt damit 3,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,37 in der Branche "Metalle und Bergbau". Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Champion Iron eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.