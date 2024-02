Champion Bear Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Southern Company":

In den letzten Wochen gab es bei Champion Bear keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt eine Abweichung von -22,22 Prozent des aktuellen Kurses von 0,07 CAD im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,09 CAD. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) führt zu einer schlechten Bewertung, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Dividendenrendite von Champion Bear beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 3,5 % als schlecht eingestuft wird.

Beim Relative Strength Index (RSI) erhält Champion Bear für den 7-Tage-RSI sowie den 25-Tage-RSI jeweils eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend erhält Champion Bear aufgrund der oben genannten Kriterien insgesamt eine neutrale Bewertung.