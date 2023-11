Champion Bear Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Champion Bear-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,1 CAD für den Schlusskurs verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,09 CAD, was einem Unterschied von -10 Prozent entspricht, und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,1 CAD liegt mit einem Unterschied von -10 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Champion Bear-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte Champion Bear in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -5,26 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche durchschnittlich um -10,55 Prozent gefallen. Das bedeutet, dass Champion Bear eine Outperformance von +5,29 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Auch im "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Champion Bear mit 5,29 Prozent über dem Durchschnittswert von -10,55 Prozent im letzten Jahr. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Champion Bear liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,82 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von -3,82 Prozent zur Branche und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Champion Bear war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.