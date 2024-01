ShaMaran Petroleum Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Shamaran Petroleum von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. In diesem Zeitraum wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führte, dass die Anleger-Stimmung auf neutraler Ebene liegt. Die Messung der Anleger-Stimmung erzeugt insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Shamaran Petroleum als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 4,82 liegt der Wert insgesamt 91 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 55,78 beträgt. Basierend auf dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" zeigt sich, dass Shamaran Petroleum mit einer Rendite von -55,56 Prozent mehr als 58 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 2,34 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Shamaran Petroleum mit 57,9 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses RSI hat Shamaran Petroleum aktuell einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hinweist, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

