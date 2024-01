Champion Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI bei 63,64, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 60, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Energie" hat die Aktie eine Rendite von 2,15 Prozent erzielt, was 11,89 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt ist neutral. Es gab in den letzten zwei Wochen keine signifikanten positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.