ChampionX Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Championx-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet, mit 2 "Gut"-Bewertungen und keinen "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 40 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 38,74 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Championx also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Championx-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 30 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 45,47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 31,11 USD, was einer Abweichung von -7,33 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 50-Tage-Basis liegt der letzte Schlusskurs jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Championx-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Championx haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild und die Stärke der Diskussion mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält die Championx-Aktie gemischte Bewertungen in den verschiedenen Analysen und wird insgesamt mit "Neutral" bewertet.