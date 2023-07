Chambers and Partner zeichnen das globale Beratungsunternehmen J.S. Held and Experts aus

Jericho, New York (ots/PRNewswire) -Chambers and Partners zeichnen das globale Beratungsunternehmen J.S. Held als ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Asset Tracing & Recovery, Political Risk, Investigative Due Diligence und Business Intelligence & Investigations.Das globale Beratungsunternehmen J.S. Held gibt bekannt, dass es in der jährlichen Rangliste von Chambers and Partners für Krisen- und Risikomanagement- und Prozessunterstützungsfirmen anerkannt wurde.Das Team von J.S. Held Global Investigations erhält ein weltweit führendes Ranking in den Bereichen Asset Tracing & Recovery, Political Risk und Investigative Due Diligence. Außerdem wurden die Teams von Global Investigations im Vereinigten Königreich und im Asien-Pazifik-Raum in der Kategorie Business Intelligence & Investigations ausgezeichnet.J.S. Held ist stolz darauf, die Anerkennung unseres Global Investigations-Teams und einzelner Experten zu teilen, die von Chambers and Partners in den folgenden Bereichen ausgezeichnet wurden:Global Asset Tracing & Recovery – Global | Band 1Peter Pender-Cudlip (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3915398-1&h=4292121723&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3915398-1%26h%3D647260595%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252Fabout-us%252Fdirectory%252Fpeter-pender-cudlip%26a%3DPeter%2BPender-Cudlip&a=Peter+Pender-Cudlip), Global Investigations and Intelligence Expert; Senior Managing Director bei J.S. Held Global Investigations Practice und Mitbegründer von GPW Group. Peter Pender-Cudlip berät Kunden bei der Suche nach Vermögenswerten aus dem kommerziellen und staatlichen Bereich, bei komplexen Betrugsermittlungen sowie bei einer Vielzahl von grenzüberschreitenden Rechtsstreitigkeiten und Schiedsverfahren."Peter Pender-Cudlip ist sowohl äußerst erfahren als auch gelassen. Er versteht, was für Blue-Chip-Kunden wichtig ist und ist in der Lage, mit seinem Team nützliche und verwertbare Informationen zu erhalten. Peter Pender-Cudlip ist ein großartiger Gesprächspartner, der Ergebnisse erzielt."Ashley Messick (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3915398-1&h=13627178&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3915398-1%26h%3D1449798399%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252Fabout-us%252Fdirectory%252Fashley-messick%26a%3DAshley%2BMessick&a=Ashley+Messick), Global Asset Tracing and Recovery Expert; Managing Director bei J.S. Held Global Investigations Practice. Ashley leitet die Sovereign Debt Advisory Practice von J.S. Held und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Beratung bei staatlichen und kommerziellen Streitigkeiten sowie bei der Einziehung und Durchsetzung von Vermögenswerten."Sie ist jemand, die in diesem Bereich sehr geschätzt ist, insbesondere im Bereich der notleidenden Kredite. Sie ist eine echte Bereicherung für J.S. Held."Politisches Risiko – Global | Band 1Livia Paggi (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3915398-1&h=127899077&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3915398-1%26h%3D1426312253%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252Fabout-us%252Fdirectory%252Flivia-paggi%26a%3DLivia%2BPaggi&a=Livia+Paggi), Political Risk, ESG and Business Intelligence Expert; Managing Director bei J.S. Held Global Investigations Practice"Ich habe mit Livia gearbeitet und sie ist brillant. Sie ist dynamisch und reaktionsschnell."Philip Worman (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3915398-1&h=596248567&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3915398-1%26h%3D3707435839%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252Fabout-us%252Fdirectory%252Fphilip-worman%26a%3DPhilip%2BWorman&a=Philip+Worman), Global Political Risk, Business Intelligence and Investigations Expert; Senior Managing Director bei J.S. Held Global Investigations Practice und zuvor Partner bei GPW Group."Philip Worman hat Erfahrung vor Ort und verfügt über eine echte internationale Reichweite."Global Investigative Due Diligence – Global | Band 3Business Intelligence & Investigations – asiatisch-pazifischer Raum | Band 2Bruno Vickers (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3915398-1&h=1841364719&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3915398-1%26h%3D2991826566%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252Fabout-us%252Fdirectory%252Fbruno-vickers%26a%3DBruno%2BVickers&a=Bruno+Vickers), Managing Director bei J.S. Held Global Investigations Practice ist ein globaler Experte für Business Intelligence & Investigations."Er versteht schnell, worum es geht, stellt gute Fragen und antizipiert weitere Schritte. Das Textprodukt ist ausgezeichnet, strukturiert und leicht zu lesen."Business Intelligence & Investigations – Vereinigtes Königreich | Band 3Sebastian Neave (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3915398-1&h=520763902&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3915398-1%26h%3D753693294%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252Fabout-us%252Fdirectory%252Fsebastian-neave%26a%3DSebastian%2BNeave&a=Sebastian+Neave), Senior Director bei J.S. Held Global Investigations Practice, berät Kunden bei komplexen Streitigkeiten, grenzüberschreitenden Rechtsstreitigkeiten und Schiedsgerichtsverfahren."Er brachte ein Niveau an Professionalität, Fachwissen und Hingabe mit, das wirklich beeindruckend war. Neave hat sich bei jedem Schritt darum bemüht, dass ich mit dem Ergebnis zufrieden bin und ich war von seiner Liebe zum Detail und seinem Engagement für höchste Qualität begeistert."Genauso wichtig wie die Gesamtwertung und die einzelnen Experten-Rankings ist das spezifische Feedback von Kunden und Kollegen, die die Arbeit von J.S. Held anerkennen:"Sie sind meine erste Wahl für Nachforschungen.""Sie wissen, was für hochwertige Kunden angemessen ist und wie man sie bedient.""Sie sind reaktionsschnell und kooperativ und bieten klare Lösungen.""Sie liefern kontinuierlich hochwertige Ergebnisse und ihre Liebe zum Detail ist unvergleichlich."Chambers and Partners ist das weltweit führende Unternehmen für Bewertungen im Bereich Recht und Informationen.Informationen zu J.S. HeldJ.S. Held (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3915398-1&h=922374220&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3915398-1%26h%3D1771203599%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252F%26a%3DJ.S.%2BHeld&a=J.S.+Held) ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das technische, wissenschaftliche und finanzielle Expertise für alle Vermögenswerte und Risikowerte anbietet. Unsere Fachleute dienen als vertrauenswürdige Berater für Unternehmen, die mit Ereignissen konfrontiert sind, bei denen es auf dringende Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, klare Analysen und ein Verständnis sowohl für materielle als auch für immaterielle Werte ankommt. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen, Produkten und Daten, die es Kunden ermöglichen, komplexe, strittige und oft katastrophale Situationen zu meistern.J.S. J.S. Held, seine verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften sind keine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft(en) und erbringen keine Wirtschaftsprüfungs-, Testat- oder sonstigen öffentlichen Rechnungslegungsdienstleistungen. J.S. Held, seine verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften sind keine Anwaltskanzleien und bieten keine Rechtsberatung an. Wertpapiere werden über unsere Schwestergesellschaft Ocean Tomo Investment Group, LLC, Mitglied FINRA/SIPC angeboten. Alle Rechte vorbehalten.