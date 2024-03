Chamberlin Aktie: Das ist ein Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Die Chamberlin-Aktie hat in den letzten Monaten wenig Veränderungen in der Stimmung der Anleger erfahren. Daher wird sie als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war durchschnittlich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Materialien-Sektor liegt die Rendite der Chamberlin-Aktie bei -52,7 Prozent, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite bei -20,65 Prozent, was deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Chamberlin-Aktie sowohl kurzfristig als auch langfristig eine schlechte Bewertung erhält. Der Kurs liegt 21,32 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 41,29 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage.

Der Relative Strength-Index gibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für die Aktie, da der Wert für den RSI7 bei 100 und für den RSI25 bei 90,91 liegt.

Insgesamt wird die Chamberlin-Aktie aufgrund der genannten Faktoren als "Schlecht" eingestuft.