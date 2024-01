Chamberlin Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Chamberlin-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 3,03 GBP für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss sie bei 2,85 GBP (-5,94 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,65 GBP, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+7,55 Prozent), und daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält Chamberlin daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle KGV bei 54,22, was über dem Branchendurchschnitt von 36,82 liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") zeigt sich, dass Chamberlin mit einer Rendite von -36,71 Prozent mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite mit -15,81 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Chamberlin ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen waren vor allem negative Themen in den Diskussionen dominant, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Chamberlin in Bezug auf die technische Analyse, die Fundamentalanalyse, den Branchenvergleich des Aktienkurses und die Anleger-Stimmung.