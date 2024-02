Chamberlin Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Chamberlin liegt bei 62,5 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 70 und zeigt eine "schlechte" Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Bewertung daher als "schlecht" eingestuft.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chamberlin 54, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,49 für "Metalle und Bergbau" über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält Chamberlin daher eine "schlechte" Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite von Chamberlin beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt und daher eine "neutrale" Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt Chamberlin eine durchschnittliche Aktivität hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "neutrale" Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls eine "neutrale" Bewertung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher für Chamberlin in diesem Punkt die Einstufung: "neutral".