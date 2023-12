ChallengerADR Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Aktie des Unternehmens Challenger wird charttechnisch analysiert, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 6,35 AUD. Dies liegt nahe am letzten Schlusskurs von 6,09 AUD, was einer Abweichung von -4,09 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (5,99 AUD), zeigt sich eine Abweichung von +1,67 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz weist die Aktie von Challenger eine durchschnittliche Diskussionsintensität auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und bestätigt die "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält Challenger somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Challenger eine Rendite von 5,45 % aus, was 2,26 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 7,71 % liegt. Aufgrund dieses niedrigeren Ertrags wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Challenger bei 13,6 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 64,81. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und bekommt eine "Gut"-Empfehlung.