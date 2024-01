ChallengerADR Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Challenger liegt bei einem Wert von 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 67,84 für "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" unter dem Durchschnitt liegt. Gemäß fundamentaler Kriterien ist Challenger daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung für Challenger hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik weist das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Challenger aktuell 5 auf, was eine negative Differenz von -1,78 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" darstellt. Daher erhält Challenger in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Anleger-Stimmung bei Challenger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt verzeichnet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung von "Gut" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.