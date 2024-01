Chalice Mining-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI für Chalice Mining liegt aktuell bei 92,73, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 56, was auf einen neutralen Zustand hinweist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Chalice Mining wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert, mit sechs Tagen positiver und acht Tagen negativer Kommunikation. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich liegt Chalice Mining mit einer Rendite von -74,96 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 60 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite mit 59,66 Prozent deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Stimmungsbild bei Chalice Mining hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Obwohl eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar war, wird das Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet.