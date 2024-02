Chalice Mining Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Chalice Mining liegt der RSI7 aktuell bei 59,26 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI (51,8) zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit eine Zunahme negativer Kommentare über Chalice Mining, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die geringere Diskussion und abnehmende Aufmerksamkeit führen ebenfalls zu diesem Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 1,03 AUD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (3,45 AUD) liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem negativen Rating.

Im Branchenvergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche und dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Chalice Mining in den letzten 12 Monaten deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält das Chalice Mining-Wertpapier aufgrund der verschiedenen Analysen ein "Schlecht"-Rating, das auf die neutralen bis negativen Indikatoren in Bezug auf den RSI, das Sentiment, die technische Analyse und den Branchenvergleich zurückzuführen ist.