Chalice Mining Aktie: Wohin geht die Reise?

Chalice Mining hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -74,96 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Underperformance von -60,17 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Rendite von Chalice Mining um 60,17 Prozent darunter. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Bewertung in Bezug auf den Branchenvergleich und den Sektorvergleich.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Chalice Mining eine Dividendenrendite von 0 % erzielt werden, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau eine geringere Rendite von 6,57 Prozentpunkten bedeutet. Entsprechend wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als schlecht bewertet.

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf Chalice Mining ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in letzter Zeit vor allem mit den negativen Aspekten rund um Chalice Mining beschäftigt, was insgesamt zu einer schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Chalice Mining aktuell als überkauft eingestuft wird, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Auch die Betrachtung über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt eine neutrale Einstufung, insgesamt führt dies jedoch zu einer schlechten Bewertung des Relative Strength Index (RSI).