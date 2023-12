Chalice Mining Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Chalice Mining wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 39,62 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 46,39 eine "Neutral"-Bewertung für Chalice Mining an.

Ein weiterer Aspekt der technischen Analyse ist die 200-Tage-Linie (GD200). Bei Chalice Mining liegt diese aktuell bei 4,85 AUD, was die Aktie als "Schlecht" einstuft, da der Aktienkurs selbst bei 1,755 AUD liegt und somit einen Abstand von -63,81 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 1,75 AUD. Dies entspricht einer Differenz von +0,29 Prozent und signalisiert daher "Neutral".

Im Branchenvergleich konnte Chalice Mining im vergangenen Jahr eine Rendite von -75,5 Prozent erzielen, was eine Unterperformance von 60,9 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Materialien-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" liegt Chalice Mining um 60,9 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung zur Aktie hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.