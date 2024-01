Chalice Mining Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Aktienkurs von Chalice Mining hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Rendite von -74,96 Prozent verzeichnet, was mehr als 60 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -15,34 Prozent, wobei Chalice Mining mit 59,62 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass Chalice Mining eine erhöhte Diskussionsintensität verzeichnet, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chalice Mining-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,5 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,29 AUD liegt, was einer Abweichung von -71,33 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 1,63 AUD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Chalice Mining bei 0 Prozent, was 6,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.